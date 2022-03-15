تونس – أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، نمو الاقتصاد التونسي 3.1 بالمئة في كامل 2021، مقارنة بتوقعات 2.6 بالمئة.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6 بالمئة في الربع الأخير من 2021، على أساس سنوي.

ومقارنة بالربع الثالث من 2021، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ 0.7 بالمئة.

وسبق أن راجعت الحكومة توقعاتها للنمو في قانون المالية التكميلي لعام 2021، من 4 إلى 2.6 بالمئة، أي أن النمو المسجل في 2021 يقل عن التوقعات الأولى.

وقطاعيا، تراجعت القيمة المضافة لكل من قطاع الزراعة والصيد البحري 4.2 بالمئة على أساس سنوي، وأيضا تراجع قطاع النسيج والملابس 3.9 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 4.6 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية 29.5 بالمئة.

كما سجل قطاع المناجم نموا 78.6 بالمئة، وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي 20.6 بالمئة.

وتعاني تونس أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الاستقلال، فاقمتها تداعيات انتشار فيروس كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.

الأناضول