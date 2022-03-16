ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج خلال لقائه الإثنين بسفير جمهورية باكستان رشد جاويد بمقر الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة سبل عودة الشركات الباكستانية للعمل بدولة ليبيا.

الجانبان أكدا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أهمية استئناف المفاوضات حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وذلك وصولًا لتوقيعها خلال الفترة القادمة.

هذا وحضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير مكتب شؤون الديوان بالوزارة، ومدير مكتب السفير.

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