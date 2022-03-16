الولايات المتحدة – واصلت الإسبانية باولا بادوسا دفاعها عن اللقب في دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزها على الكندية ليلى فرنانديس اليوم الأربعاء، لتبلغ الدور ربع النهائي.

وحسمت الإسبانية المباراة لصالحها بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-4.

وقالت بادوسا بعد المباراة “كان اليوم صعبا للغاية”.

وأضافت “ليلى لاعبة رائعة، سريعة للغاية ولديها توقيت جيد. كنت أعرف أنني يجب أن أقاتل وأن يكون إرسالي جيدا جدا. أعتقد أنني فعلت ذلك طوال المباراة”.

وتنافس بادوسا لتصبح أول امرأة تفوز بلقبين متتاليين في إنديان ويلز منذ الأسطورة مارتينا نافراتيلوفا في عامي 1990-1991.

وستواجه بادوسا في ربع النهائي، الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، التي فازت على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6، 6-7، و7-5.

المصدر: وكالات