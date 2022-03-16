مصر – تقدم رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر عبد الله غراب، باقتراح لوزارة التموين لبيع الخبز داخل المنظومة التموينية بالوزن بدلا من البيع بالقطعة.

وقال غراب، إن الشعبة تقدمت لوزارة التموين لبيع الخبز داخل منظومة التموين بالكيلو بدلا من بيع رغيف الخبز الواحد بـ5 قروش.

وتابع: “هناك أزمات تشهدها المخابز مع إدارة الرقابة التموينية بسبب وزن الرغيف؛ وهو ما يجعل المخابز دائما تحت طائلة القانون وهناك مبالغ بالآلاف تأتي على المخابز بسبب وزن الرغيف، وهو ما جعلنا نبحث عن بدائل، منها بيع الرغيف بالكيلو”.

وأضاف: وزن الرغيف يتراوح بين 90 جراما إلى 110 جرامات؛ وهو ما يعني أن نص كيلو العيش سيكون بـ25 قرشا، أي يصل الكيلو إلى 50 قرشا، وبحد أقصى كيلو واحد فقط للأسرة الواحدة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر، داخل وزارة التموين، السعر الذي ستعلنه الوزارة بشأن توحيد سعر رغيف العيش السياحي الذي يباع خارج الدعم التمويني.

وقال المصدر إن رغيف الخبز السياحي سيصل إلى 75 قرشًا، وذلك بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه.

وأكد المصدر، خلال حديثه، أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 65 قرشا، حيث يتحمل المواطن 5 قروش، والدولة تتحمل 60 قرشا.

المصدر: القاهرة 24