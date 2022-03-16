ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن الاعتماد على البعثة الأممية أمر مؤسف، فلا يجب الاعتماد عليها أو على التفاهمات الدولية لأنها جزء من المشكلة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية هي مجلسا الدولة والنواب، وكل منهما له في السلطة سنوات.

البكوش أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن “فشل الجسمين أمر متوقع؛ لأنه طلب منهما أن يقوما بشيء يخرجهما من المشهد، وهذا غير مسبوق! لذلك تدخلت البعثة وهل ستنجح الآن؟ لا أعتقد أن عقيلة صالح سيقبل بأي انتخابات نيابية إلا إذا ضمن أن شريكه حفتر سيكون رئيسًا”، بحسب قوله.

واعتقد أن العالم لن يسمح بصراع مسلح كبير في هذه الفترة وإقفال النفط كما كان يتصور عقيلة وحفتر وما وصفها بـ “المحاولة السخيفة” الأخيرة بإصدار قرار من مصر يدعوا فيها صنع الله لتجميد الأموال الليبية في البنك الخارجي.

وأردف: “خارطة الطريق تقول إن الفترة التمهيدية 18 شهرًا، على أن تجرى الانتخابات في 24 من ديسمبر، على هذا الأساس عندما يأتي يوليو ستكون هناك مشكلة؛ لأن البعض يعتبرها نهاية الطريق، ولكن نهاية الطريق لا يعني أن باشاآغا سيفتح له الباب ويفرش البساط الأخضر ليدخل هو وحفتر وعقيلة لطرابلس”.

كما استطرد: “علينا أن نناقش كيف نقوم بانتخابات، والإجراءات الطبيعية في يد من لا يريدون الانتخابات، إذا غيرنا مجلسي النواب والدولة بجسم تشريعي جديد ستسقط الحكومة أيضًا وليس مجلسا النواب والدولة فقط؛ لأنه مجلس نواب جديد ولديه شرعية جديدة سيعين حكومة جديدة، قصة حكومة الوحدة الوطنية أن تبقى هذا لا يمكن أن يحدث إن حصلت الانتخابات، وبكل تأكيد إذا سمحت للمشري وعقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة لن نرى انتخابات لمدة خمس سنوات اخرى”.

ونوّه إلى أنه في ليبيا لم يتم إقرار أن نظام الحكم في ليبيا رئاسي؛ لذلك أي نظام رئاسي شبه رئاسي يحتاج لجسم تشريعي ولكن تعيين رئيس دون صلاحيات ماذا سيكون؟ بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وضع سلطات الرئيس في قانون انتخابات.

وتابع: “عندما قال أحد النواب أننا جلسنا في مربوعة عقيلة وأخذ كل واحد قرعته، هل تتوقع من هكذا وضعية أن تخرج بحكومة لها قيمة ويمكن إصلاح أي شيء، وعندما تطلب من الحكومة أن توضح برنامجها خلال الـ 14 شهرًا هذه من التعديل رقم 12 أين هو؟ لم يصدره عقيلة لأنه استخدمه كطعم للمشري الذي وقع في الفخ لتمرير حكومة باشاآغا، لكن لم يصدر التعديل ولم يضمن وما زال حبرًا على ورق في درج عقيلة”.

وأكد على أن القضية ليست حكومة باشاآغا والدبيبة وليس هناك صراع بين مجلس النواب والدولة بل هناك توافق أعلن عنه باشاآغا وقال المشري لا مشكلة بالتزكيات وفق قوله، موضحًا أن القضية هي وجود جسمين يرفضان التحرك والخروج من المشهد.

البكوش تساءل في الختام: “الآن كيف نستطيع إجراء انتخابات وإعطاء الشعب الليبي فرصة لتجديد شرعية المؤسسات المختلة وظيفيًا ونخرج من هذه الاشكالية والمستنقع”.