ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن المفاوضات غير المعلنة أمامها طريق مسدود، فالإرادات الدولية تفرض نفسها بشكل واضح.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الأزمة ليست في إجراء الانتخابات وإيجاد مخرج للحكومتين المتنافستين، بل الأزمة في شكل المرحلة اللاحقة.

ولفت إلى أن الدبيية والتيارات التي يمثلها والقوى الدولية الداعمة له يرفضون الذهاب لنظام رئاسي أو شبه رئاسي ويريدون فرض النظام البرلماني والذي تدفع ليبيا ثمنه من عشر سنوات.

وبيّن أن القوى المناوئة تدفع باتجاه نظام رئاسي متكامل وتقدم تنازلات بقبولها نظام شبه رئاسي، مشيرًا إلى أن الفشل هذه المرة سيدفع نحو السياسة الساخنة، خصوصًا وأن الأوضاع الدولية مهيأة تماما لاندلاع حرب فرض الإرادات في ليبيا، فالحرب الأوكرانية الروسية تعيد نسج التحالفات الدولية.