ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بريجي رافيني والوفد المرافق له، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وتناول اللقاء الترتيبات اللازمة ليعود التجمع لمباشرة عمله من مقره الدائم بطرابلس، وخاصة لما شهده الأمين التنفيذي ومرافقوه من استقرار تشهده العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام.

وأثنى بريجي رافيني على حفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد التجمع وما لمسه من استقرار بالعاصمة الليبية طرابلس في ظل خطة عودة الحياة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد على حاجة دول المنطقة بأن يكون هناك دور فعال للتجمع الذي يضم 27 بلدًا لمواجهة التحديات الراهنة، وهو ما يستلزم الرفع من مستوى التعاون في شتى المجالات لإحلال السلم والأمن في المنطقة.