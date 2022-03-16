ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا ضم وزيري الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي بالحكومة ورئيس جهاز الحرس البلدي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، أشار إلى مشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاجتماع الذي شهد تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأضاف الدبيبة: إن توفير هذه السلع يجب أن يكون بكميات مناسبة مع وضع ضوابط لمتابعة أسعار بعضها وعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار مع ضرورة دعمهم وتشجيعهم لتوفيرها، فيما أكد وزير الاقتصاد والتجارة توافر كافة السلع والمواد الغدائية بما فيها مادة الدقيق.

وتابع الوزير: إن المطلوب الآن هو وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي. فيما تحدث وزير الحكم المحلي عن وجود تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارته ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر ليتم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.

وبالعودة لوزير الاقتصاد والتجارة الذي شدد على توفر سلعة الزيت بكميات مناسبة وأن الارتفاع في أسعارها لن يستمر وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي، في وقت أكد فيه الدبيبة على ضرورة دعم التجار وتشجيعهم من قبل الوزارة والجهاز وفق ضوابط معتمدة.