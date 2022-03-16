الدفاع الروسية: سننقل الأسلحة من المستودعات الأوكرانية في منطقة خيرسون إلى دونيتسك ولوغانسك

الدفاع الروسية: سننقل الأسلحة من المستودعات الأوكرانية في منطقة خيرسون إلى دونيتسك ولوغانسك

روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العسكريين الروس سيقومون بتسليم الذخيرة والأسلحة النارية من مستودعات القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون إلى الشرطة الشعبية لجمهويتي دونيتسك ولوغانسك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في منطقة خيرسون بأوكرانيا سيطرت على مستودع كبير للصواريخ وأسلحة المدفعية. عشية اقتراب الوحدات الروسية غادر الجنود الأوكرانيون مواقعهم ومستودعاتهم على عجل.

وعثر العسكريون الروس في المنشأة العسكرية الأوكرانية خلال عملية تفتيشه على عدة حظائر ومخازن تحت الأرض وفيها الأسلحة النارية والذخيرة. ووفقا للتقييمات التمهيدية يوجد في هذه المستودعات أكثر من 10000 صندوق مع قنابل يدوية من طراز “F-1” ومئات الصناديق مع طلقات لقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات، والآلاف من صناديق الذخيرة للأسلحة النارية.

وسيتم تسليم هذه الأسلحة والذخيرة لوحدات الشرطة الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية