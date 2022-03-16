الولايات المتحدة – تغلب الروسي أندريه روبليف على الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين دون رد، ليصعد إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

واحتاج النجم الروسي المصنف سابعا عالميا، إلى ساعة واحدة و11 دقيقة، للفوز على تيافوي بواقع 6-3 و6-4.

وسيلعب روبليف في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش، المتأهل على حساب الأمريكي الآخر ستيف جونسون، بفوزه عليه 7-6 و6-3.

تجدر الإشارة إلى أن المصنف أولا عالميا، النجم الروسي دانييل مدفيديف، ودع إنديان ويلز مبكرا من الدور الثالث، إثر خسارته المفاجئة أمس أمام الفرنسي غايل مونفيس 6-4، و3-6، و1-6.

وسيتخلى مدفيديف بسبب هذه الخسارة عن صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: championat.com