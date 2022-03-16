ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء الشروع في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في إطار تطوير خدمات المستهلكين والتنوع في طرق التحصيل وجمع الإيرادات.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، فإن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى تقليل الفاقد التجاري والفوترة في ظل نقص الإمكانيات والعجز في توليد الطاقة والإفراط في إستهلاك التيار الكهربائي.

وتابع البيان: إن هذا المشروع تجريبي لتعمل العدادات بنظام البطاقة في منطقة زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس يتم على أن تعميمه لاحقًا في باقي المناطق خلال المدة القادمة.