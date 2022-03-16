ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني.

وأكد بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس متمثلة برافيني الذي يعد أول أمين تنفيذي يصل ليبيا تمثل إشارة مهمة للعالم بأن البلاد تشهد حالة استقراربعد إنهاء حالة الإنقسام فيها خلال الفترة الماضية.

من جانبه أشاد برافيني على دور المنفي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي، في وقت لمس فيه خلال زيارته لليبيا رغبة قوية من الليبيين لعودة الدور القوي والفاعل للتجمع، إذ تشهد فيه البلاد وضعًا مستقرًا في الوقت الحالي إذ لا يوجد ما يمنع عودة المقر إلى العاصمة طرابلس.