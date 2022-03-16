ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائمين على إدارة المصرف الزراعي آلية عمل الأخير واختصاصاته ودوره في دعم وتشجيع الزراعة.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن نطاق التباحث شمل المشاكل والصعوبات التي تحول دون قيام المصرف بالمهام الموكلة له والإجراءات التي ساهمت في توحيد إدارته من أجل الارتقاء بمستوى خدماته.

وشدد المنفي على أهمية دور المصرف في دعم المزارعين والجمعيات والشركات الزراعية من خلال تقديم التسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.