ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على موقف تركيا من صراع دائر على الشرعية بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الصراع يدفع أنقرة للعب أوراقها بشكل أكثر انفتاحًا وحزمًا في ليبيا، مشيرًا إلى انزعاجها الشديد من حالة التقارب بين باشاآغا والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأضاف التقرير: إن قرب باشاآغا فضلًا عن الدبيبة من تركيا لا يمنع حقيقة أن ولاء الثاني هو الأكثر لها قياسا بالأول المقرب من المشير حفتر والمستشار صالح المناهضان لوجودها العسكري والأمني والاستخباري والديبلوماسي الكبير في العاصمة طرابلس.

وتابع التقرير: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على يقين تام من أن الدبيبة يجعل هذا الوجود أكثر متانة من باشاآغا، في وقت سيحسم فيه الصراع لصالح أحد الرجلين بناء على الموقفين في أنقرة وواشنطن، رغم إبداء رئيس حكومة تصريف الأعمال رفضه لأية وساطة تركية بينه وبين رئيس حكومة الاستقرار.

وأرجع التقرير هذا الرفض لتخوف الدبيبة من الاعتراف الضمني بباشاآغا رئيسًا للحكومة في ليبيا رغم وجود تكهنات بإمكانية تنحي الأول لصالح الأخير في مقابل السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة من دون تحديد أي موعد في الأفق لإجرائها.

ونقل التقرير تكهنات أخرى مفادها أن سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قدم مقترحًا باستمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في مقابل إجراء تغييرات وزارية فيها وتقديم الدبيبة ضمانًا مكتوبًا بعدم ترشحه لخوض السابق الانتخابي الرئاسي.

وأوضح التقرير أن شركاء باشاآغا نفوا التكهنات الأخيرة في وقت يفضل فيه الدبيبة الوساطة التركية لا الأميركية وهو مستعد للتواجد مرة أخرى في أنطاليا للتفاهم مع منافسه الذي لم يحضر مناسبة مشابهة في ذات المدينة التركية حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ووصف التقرير استقالة وزراء من حكومة الدبيبة بسحب البساط من تحت الأخير، فيما يمثل الدعم الدولي للمفاوضات بينه وباشاآغا باعتراف مستتر بالأخير، مؤكدًا أن فشل رئيس حكومة الاستقرار في تولي مهامه يعني عدم تعاون القوات المسلحة مع جهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامر بشأن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف التقرير: إن هذا الرفض قد يمتد ليطال تعطيل الإمدادات النفطية في وقت تسعى فيه واشنطن لاستقرارية تدفق النفط الليبي في ظل سعيها لوقف الاعتماد على الذهب الأسود القادم من روسيا، مشيرًا إلى أن دعم أنقرة لباشاآغا سيوفر لها فرصة لتحقيق السلام مع معسكر شرق ليبيا.

وتابع التقرير: إن تركيا بحاجة للقيام بهذه الخطوة بحذر في ظل استمرار العداء الشديد الذي تكنه الميليشيات المسلحة التي دربتها وسلحتها في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن هذه العوامل تجعل الأتراك مترددين في توفير الدعم لباشاآغا.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله: إن الوجود التركي في شمال غرب ليبيا مترسخ للغاية ويتألف من أكثر من 700 مستشار وضابط وجاسوس، وبخلاف هذا يتواجد أكثر من 3 آلاف من المرتزقة السوريين ممن يمكن حشدهم في سياق عملية عسكرية إذا تدهور الوضع.

وأكد حرشاوي أن أنقرة كانت نشطة للغاية في التنسيق، ما يعني أن التماسك بين الليبيين سيكون أكبر وأكثر فاعلية إذا ما لعبت هذا الدور بخلاف دروها الآخر، في وقت أشار فيه التقرير إلى أن النهج الغامض لواشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية الأخرى شجع الدبيبة على المقاومة.

وأضاف التقرير: إن الدبيبة حافظ على إمكانية الوصول إلى الموارد المالية لوقوف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير معه، فضلًا عن استمرار الأول بالعمل مع رئاسة أركان الوفاق والمخابرات العامة مع استمرار ولاء عدد من الميليشيات المسلحة له التابعة لغنيوة وغيره.

وبين حرشاوي أن تركيا ليست العامل الوحيد الذي يمنع باشاآغا من دخول العاصمة طرابلس غم تمتعه بدعم من قبل بعض الميليشيات المسلحة فيما ما زال عدد من النخب في مدينة مصراتة وشيوخها وأعيانها في حالة شك من تحالفه مع المشير حفتر.

وتابع حرشاوي: إن الدبيبة قدم ترتيبات مالية لأفراد الميليشيات المسلحة التي كانت تميل إلى معارضته في البداية. مبينًا أن أي خسارة للنزاع العسكري في حال قيامه بينه وبين باشاآغا تعني خسارة الأخير سياسيًا، في وقت مالت فيها واشنطن بسبب الدعم الروسي للمشير حفتر للتوافق مع نهج تركيا.

وأضاف التقرير: إن نورلاند حافظ على اتصالات مع كل من الدبيبة وباشاآغا في ظل سعي واشنطن لتمهيد الطريق أمام خطة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة انتخابات في غضون 14 يومًا، بداية من الـ 15 من مارس الجاري، وقد يؤدي تغيير نهائي في موقفها الولايات المتحدة إلى التأثير في موقف تركيا أيضا.

وتابع التقرير: إن واشنطن التي تعرف باشاآغا جيدًا لسنوات عديدة ترغب في إبقاء خياراتها مفتوحة، وإذا تمكن بطريقة ما من دخول العاصمة طرابلس فإنها تريد أن تكون قادرة على قبول ذلك والعمل مع هذا الواقع الجديد بسلاسة، ومدى إمكانيته لتلبية توقعاتها للحد من النفوذ الروسي المرتبط بالمشير حفتر على حكومته.

ورجح التقرير أن ينعكس الخلاف بين واشنطن وموسكو على موقفها الحازم إزاء الأخيرة في ليبيا، إذ من غير المرجح أن يسمح أصحاب المصلحة في ليبيا بتسليم السلطة في العاصمة طرابلس من دون شروط توازن باشاآغا وحلفائه، وهذا سيكون بمثابة قيام الولايات المتحدة بكبح جماح نفوذ روسيا وتركيا.

ترجمة المرصد – خاص