ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب إن التشويش الحاصل في الوقت الراهن حول المشهد في ليبيا تقف خلفه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن المستشارة الأممية لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاآغا.

وتابع الميهوب: “إن ستيفاني ترغب في أن يكون أي سيناريو للحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة في ليبيا حول علاقتها بحكومة عبد الحميد الدبيبة”، دون أن يحدد طبيعة الشبهات.

وحذر الميهوب من الخوض في الحديث عن قوانين أو أي أمور هي من اختصاص مجلس النواب.

وشدد على أن المبعوثة الأممية تسعى لعرقلة الحل الليبي- الليبي، وذلك من أجل الإبقاء على مسار الأزمة الليبية تحت سيطرة البعثة، وأنه رغم هذه المحاولات ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس.

وطالب الميهوب بضرورة التحقيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انحياز البعثة الأممية للطرف الذي يملك المال، حسب تعبيره.