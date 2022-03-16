هولندا – حقق فريق بنفيكا البرتغال مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب أياكس أمستردام الهولندي بفوزه عليه في ملعبه (1-0) امس الثلاثاء.

ويعود الفضل في انتصاره الفريق البرتغالي لمهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة أمستردام.

وانتزع بنفيكا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بتفوقه على أياكس بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: RT