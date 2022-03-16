ليبيا – أبرم وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال ابراهيم العربي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لتوفير إطار تعاون في عدد من المجالات.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، فإن المذكرة نصت على تقديم الدعم اللازم لإعداد التقارير المتعلقة بإتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البايولجي الحيوي.

وأضاف البيان: إن المذكرة تضمنت بنودا لتعزيز وضع السياسات والمشورة الاستراتجية في مجال البيئة واستكشاف الفرص الاستشارية والتعاون لتطوير قطاع البيئة في ليبيا.