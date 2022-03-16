ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنه قبل أن تفصح ستيفاني ويليامز عما طالبت به كان هناك مطلب من 60 عضو من مجلس الدولة بتشكيل لجنة خاصة بعد التصويت على الغاء كل ما نتج عن مجلس النواب من التعديل الدستوري الثاني عشر.

دبرز أشار خلال تغطية خاصة أذيعت عل قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجلس لم يحدد عدد اللجنة لكن طالب بتشكيل لجنة تنتخب من القاعة وتكون بانتظار لجنة مجلس النواب الذي نص عليها.

ولفت إلى أن ويليامز صدر عنها ما صدر ومطلبها تناغم مع مطلب مجلس الدولة فقط كان بينهما فارق التوقيت فقد كان بين المطلبين فرق عشر ساعات فقط.

وأضاف: “في جلستنا ارتأينا حتى يكون التمثيل عادل لا اتحدث عن المحاصصة بل الكفاءة والتوازن الجغرافي الحقيقي الذي يمثل كل شرائح ومكونات الوطن بما فيهم المرأة وشرائح المجتمع والمنطقة الشرقية، ارتأينا ان تكون اللجنة تمثيلها عادل بهذا العدد 12 وليس له علاقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر”.

كما تابع: “نرى في مجلس الدولة أن هذا استحقاق سيادي وبالرجوع لـ 24 من ديسمبر وما حصل حرصنا وفق نصوص الاتفاق السياسي على أن تكون اللجنة متوازنة وعبر استحقاق يحتاج ان ننتخب من القاعة وليس ينفرد فيها مكتب الرئاسة وغيرها”.

وأكد على أن اختيار اللجنة كان بناء على الكفاءة والمقدرة والتمثيل والتوازن ما يدل على جدية المجلس بمحاولة الوصول للانتخابات.