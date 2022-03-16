الصين – حظي فيديو لمنتجات روسية في الصين بمتابعة كبيرة من المستهلكين، ليؤكد الدعم الصيني للمنتجات الروسية في الوقت الذي تتعرض فيه الشركات الروسية لضغط العقوبات الغربية الآني.

ونشر الفيديو على تطبيق Douying الصيني لدعم المنتجات الروسية في السوق الصينية.

وخلال ساعات حصد الفيديو آلاف المشاهدات وحتى الساعة 21:4 بتوقيت بكين حصد أكثر من 660 ألف إعجاب.

وعن الفيديو قالت الملحقية التجارية الروسية في الصين: “سجلنا بمشاركة ممثلي قطاع الأعمال الروسي رسالة فيديو إلى المستهلكين الصينيين عن المنتجات الروسية. وشكر الملحق التجاري الروسي في الصين أليكسي داكنوفسكي الصينيين على اهتمامهم بالمنتجات الروسية ودعمهم لها”.

كما شمل الفيديو عرضا لمنتجات روسية مثل Synergetik وهي مواد تنظيف منزلية، والآيس كريم Svitlogorye، ومشروبات “جوس بوكس​​” الغازية وغيرها.

ووفقا للبيانات الرسمية بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الماضي 147 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي