روسيا – ستقوم روسيا، اليوم الأربعاء، بسداد مدفوعات بقيمة 117 مليون دولار لإصدارين من السندات الدولية “يوروبوندز”، في مؤشر على التزام موسكو بتعهداتها المالية.

وفيما يلي أبرز النقاط المرتبطة بسداد السندات:

– ستكون هذه الدفعة المالية الأولى بعد تجميد احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم عملات أجنبية وذهب.

– معظم مالكي سندات “اليوروبوند” التي أصدرتها روسيا هم من المستثمرين الأجانب.

– أصدرت وزارة المالية الروسية تعليمات بتحويل الأموال إلى نظام الإيداع الدولي والمقاصة Euroclear، وبعد ذلك سيتم تحويل الأموال إلى حاملي السندات.

– وزارة المالية الروسية أصدرت أمر الدفع بالدولار ومن أجل تنفيذ ذلك يجب سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها من قبل الاتحاد الأوروبي.

– الغرب لم يفرض حتى الآن قيودا على روسيا فيما يتعلق بسداد خدمة الديون، لكن البنوك قد تخشى العقوبات الأمريكية لذلك سترفض إتمام تحويل الأموال.

– روسيا تعتزم الوفاء بالتزاماتها المالية في كل الأحوال، وفي حال رفضت البنوك تنفيذ الحوالة المالية بعملات أجنبية، ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

منذ انطلاق العملية العسكرية فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد احتياطيات روسية في بنوكه.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

المصدر: نوفوستي