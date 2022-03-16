روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن “سويفت”

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن “سويفت”

روسيا – كشف البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني يعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين، وخاصة التراسل المالي.

وأشار أكساكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما حول السوق المالية، إلى أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية “سويفت”، مشددا على أن الخطوة تهدف للابتعاد في العلاقات التجارية بين البلدين عن “سويفت”.

وقال البرلماني الروسي: “لتحيد المخاطر المرتبطة بخدمة التجارة بين روسيا والصين من الضروري إنشاء ربط بين نظام التراسل المالي الروسي ونظيره الصيني، العمل جار على ذلك، يتعاون مصرفنا المركزي مع بنك الشعب الصيني بشأن ذلك”.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2021 بنسبة 35.2% مقارنة بالعام 2020، وبلغ 140.705 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية.

المصدر: تاس