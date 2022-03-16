بروكسل – أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القمة الاستثنائية للحلف المنعقدة في 24 مارس الجاري في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ، في بيان مشترك مع رئيس البنتاغون قبل اجتماع وزراء دفاع “الناتو”: “أتطلع للترحيب بالرئيس بايدن من بين قادة آخرين في القمة الاستثنائية للحلف الأسبوع المقبل”. وأشار الأمين العام لحلف الناتو كذلك إلى أن وزراء دفاع الناتو في اجتماع اليوم، الأربعاء 16 مارس، سيناقشون التخطيط الدفاعي طويل الأجل فيما يتعلق بالإجراءات الروسية في أوكرانيا.

وتابع أن الحلف سوف يناقش اليوم ليس فقط العواقب المباشرة لما أسماه “الغزو الروسي لأوكرانيا”، وإنما أيضا العواقب طويلة المدى، وتكييف الحلف لفترة طويلة، حيث “يتحمل (الناتو) مسؤولية ضمان ألا يتجاوز هذا الصراع أوكرانيا، ولهذا السبب ضمن أسباب أخرى، عززنا وجودنا في الجناح الشرقي للتحالف”.

المصدر: نوفوستي