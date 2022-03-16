ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة “طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية عن الانهيارات الأمنية الكبيرة في دول الساحل الإفريقي بعد أحداث العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع هذه الإنهيارات المتتالية لما حدث في ليبيا عام 2011 من زعزعة للاستقرار تمثلث بتدخل عسكري من قبل حلف شمال الأطلسي “ناتو” قاد للإطاحة بالعقيد الراحل القذافي الشي شهد عهده استقرارًا كبيرًا في البلاد ودول منطقة الساحل الإفريقي.

وأضاف التقرير: إن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد العام 2011 قاد لتسلل الإرهابيين منها وعبرها فضلًا عن الأسلحة. متهمًا دول “ناتو” بعدم مراعاة عواقب عملها العسكري في ليبيا على منطقة الساحل الإفريقي فيما حولت واشنطن البلاد إلى دولة فاشلة وأرض خصبة للإرهاب.

وتابع التقرير: إن ليبيا تحولت بفضل هذه التدخلات السلبية لمرتع للاتجار بالبشر والاستعباد وعبور المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى دخول أوروبا، بعد أن كانت بلد الفرص الاقتصادية الكبيرة لجيرانها وباقي دول العالم التي تضررت مصالحها بعد العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص