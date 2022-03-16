ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على ما يجري فيما يتعلق بالحكومة، معتبرًا أن العملية فيها مخاض كبير، ومع ذلك على الشعب عدم التخلي عن قضيته الأهم وهي إسقاط البرلمان.

عبد العزيز قال خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه مادام هذا البرلمان موجود لا يتنتظر الليبيين خيرًا.

وأضاف: “أما ما يتعلق بمراسلة ومخاطبة عقيلة صالح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فعقيلة يريد أن يجوع الشعب الليبي، إما أن تقبلوا ما نفعله أو نجوعكم، المراسلة إعلان للتجويع، أين وصل به الفجور؟”.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

العائلة الكريمة بوخزام ورسالة لأهلنا في بنغازي هي عائلة بنغازية مؤصلة، هل يعقل أن العائلة تهجر؟ اختلفتم مع جلال ما دخل عائلته؟ شيء عار لن يمحوه التاريخ، هل من مصحح لهذا العار؟ القذافي لم يفعل هذا الكلام، وحتى زوجات أجنبيات ولسن ليبيات وأزواجهن في السجون ولكن لم يهجروهن، الخير لن تراه بنغازي والبلاد كاملة ما لم تصحح هذه الأخطاء.

المهجرون هم تاج رؤوسنا وأهل الدار وما يصيبهم يصيبنا وما يزعجهم يزعجنا ومن يتطاول على المهجرين يخسؤون.

موضوع ما يجري في الحكومة، العملية فيها مخاض كبير ولكن لا أريد للشارع أن يتخلى عن قضيته الأهم وهي إسقاط البرلمان، ما دام أن هذا البرلمان موجود لا تنتظروا خيرًا ولتخرجوا للسفير الأميركي وستيفاني ويليامز وقولوا لهم أغلقوا فمكم ولا دخل لكم بنا.

أما ما يتعلق بمراسلة من عقيلة صالح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فعقيلة يريد أن يجوع الشعب الليبي، إما أن تقبلوا ما نفعله أو نجوعكم، المراسلة إعلان للتجويع، أين وصل به الفجور، بالتالي ما أقوله أن ليس هناك مرض ولا يتدخل سفير أمريكي ولا غيره لأنهم لا يعنوا لي شيئًا.

من ينتظر انتخابات من هذا البرلمان عزوه في عقله، ترددون وتعيدون نفس الأخطاء وتريدون نتائج مختلفة، مرضى نفسيون، ويخرج باشاآغا ويقول نعمل في أي مكان من طرابلس، يا باشاآغا هل السلطة تجعلك تفعل هكذا في ليبيا أذهب عالج نفسك عند طبيب نفسي، ليس من المعقول ما يحدث.

كلام من مجلس حكماء وأعيان زليطن، عز الدين قويرب انتخبوه في زليطن ومشوا لمجلس النواب، أعزب اليوم عنده طفل يقرأ بالصف الأول وتزوج من طبرق ومكث فيها، وهو الابن المدلل لعقيلة صالح، فرض وزير الخدمة المدنية، الذي استقال وناداه عقيلة وقال له أنت اتيت به أطلب منه الاستقالة، وبالفعل استقال، وكل الوزراء الذين أتوا بهم عقيلة صالح قالوا لهم استقيلوا، وهم لا يشكلون شيئًا وليسوا وزراء أبدًا.

لا يمكن أن أتجاوز موضوع الساعه وهو البعض الذين يتجرؤون على شريعة الله، ولا خير فينا إن لم نكون مدافعين عنها، موضوع آمال بوقعيقيص وهي قانونية، يا ليت تخرج تقول ما هي صفتها وعندما ذهبت للجنة الـ 75 من تمثل؟ مشت كغيرها، لجنة الدستور تم انتخابها من الشعب الليبي، وبالتالي عندما نتكلم عنها نتكلم عن خيار للشعب وهي لجنة الـ 60. اليوم تعطينا دروسًا في الشريعة وتنتقد دار الإفتاء وكيف تخدم.

الدولة المدنية تقابلها الدولة العسكرية والدولة التي تحكم بشريعة الله تقابلها الدولة العلمانية. أيدتم العسكر معناه أنتم أعداء الدولة المدنية. مهمتنا أن نعيش وفق شريعة الله، ولكن عندما تخرج وحدة غير قادرة أن تعرف القرآن من هدرزة المرابيع وتقول نص قرآني من يسمعها ليتحمل المسؤولية. سنظل ندافع عن ليبيا وعقيدتنا ودون مجاملة والأعور نقوله أعور في عينه.

تريدون منا أن نعيش في تخلف ومنهزمين في كل المجالات للأسف الشديد ويأتي واحد والمفروض يكون حاميًا الشريعة، يبحث عن الكلمات والمجاملات، أوجه كلمة لأهالي بن وليد أن يشكروا فبراير ويحمدوا الله أنها جاءت، وأبارك لوزارة الثقافة والمجلس البلدي بن وليد توقيعهم على اتفاقية إعادة ترميم قلعة بن وليد.