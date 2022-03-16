ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية لتأثيرات الأزمة في ليبيا على الجانب المالطي ونظيره الأوروبي أيضًا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن أي دولة يمكنها أن تختار أصدقاءها، إلا أنها لا تستطيع تحديد جيرانها، مبينًا أن قرب مالطا من ليبيا يعرضها للوضع السياسي المتقلب بشكل متزايد في الأخيرة، في وقت لا يمثل فيه تصاعد فرص الصراعات المسلحة أخبار جديدة للمالطيين والأوربيين.

وأضاف التقرير: إن آخر ما يتمناه المسؤولون في مالطا وأوروبا هو خطر اندلاع أعمال عنف على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي. ناقلًا عن وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو قوله أن الصراع الجديد في ليبيا أمر سيء لها ولأوروبا وإفريقيا لأن تربط الساحل بالبحر الأبيض المتوسط.

وتابع التقرير: إن تعهد رئيس حكومة الاستقرار بالوصول إلى السلطة في العاصمة طرابلس بشكل سلمي لا يمكن الركون إليه بعد أن سبقه ساسة كثر ممن لم يلتزموا بالسلوك المدني. مؤكدًا أن الدول ذات النفوذ السياسي عي الوحيدة القادرة على فعل شيء ما لتهدئة شبح الحرب في ليبيا.

وشدد التقرير على وجوب عدم التركيز على الأزمة الأوكرانية في مقابل تجاهل المخاطر الناشئة عن الحدود الجنوبية غير المستقرة للاتحاد الأوروبي، في وقت تلوح فيه فيه يف الأفق بوادر لإمكانية انقطاع إمدادات النفط من ليبيا وزيادة تدفقات الهجرة غير الرشعية من شمال إفريقيا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أهمية القيام بما هو مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى بشكل ضروري وعاجل بالنسبة للأوضاع في ليبيا من قبل الأوروبيين، إذ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في الاستقرار السياسي في منطقة شمال إفريقيا ككل.

ترجمة المرصد – خاص