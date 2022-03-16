ليبيا- أصدر الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل السياسي حول العملية السياسية في ليبيا العاملة في إطار لجنة المتابعة الدولية بيانًا عقب عقد اجتماع افتراضي لهم.

البيان الذي نشرته البعثة الأممية وتابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المجموعة التي تضم الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة اجتمعت افتراضيًا بهدف تقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية، مع الإعراب عن الدعم الكامل لجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار.

وأضاف المجتمعون أن الدعم يشمل مبادرة ويليامز لعقد اجتماع للجنة مجلسي النواب والدولة الاستشاري للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية؛ لأنها الحل الوحيد لأزمات ليبيا مع أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي الخالص.