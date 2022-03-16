ليبيا – قال مدير عام مركز الدراسات المالية في ليبيا سعيد إسماعيل علي إن ليبيا تعتمد اعتمادًا شبه كلي على السلع المستوردة، وبذلك تتأثر بأي أحداث تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

علي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن ذلك يؤثر على القوة الشرائية للدولار مع زيادة الطلب عليه، حتى تتمكن من مجابهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع نتيجة لعدم الاستقرار من حروب أو غيرها.

وأضاف مدير عام مركز الدراسات المالية أن المصرف المركزي لا يمكنه التحكم في سعر الدولار، لاعتماد ليبيا على الاستيراد، ولا يوجد لديها اكتفاء ذاتي حتى في الخضروات مثلًا، مع وجود كافة المقومات وكذلك أغلب السلع.