سويسرا – أصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى “World Athletics” بيانا جديدا بشأن مشاركة الرياضيين البيلاروس في البطولات الروسية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما يلي: “طالما كان الاتحاد الروسي لألعاب القوى محدودا في حقوقه، تقام المسابقات الوطنية في روسيا فقط بمشاركة رياضيين من هذا البلد”.

يذكر أن الرياضيين الروس قاموا بتوجيه رسالة للاتحاد الروسي لألعاب القوى، يطالبونه فيها بتوجيه إنذار نهائي للاتحاد الدولي لأم الألعاب “World Athletics” باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “CAS”، إذا لم يتم اتخاذ خطوات لاستعادة عضوية الاتحاد الروسي لهذه الألعاب.

المصدر: “russian.rt.com”