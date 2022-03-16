ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين سبها ناجي الصغير إنهم وجهوا كتابًا بمعية ديوان الاقتصاد ووكيل الاقتصاد لرئيس الحكومة لإطلاعه على الوضع الكارثي -بحسب وصفه- في المنطقة الجنوبية.

الصغير لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن الدقيق غير متوفر، والمصنع الوحيد في الجنوب حدد سعر قنطار الدقيق بـ 300 دينار، وهو أغلى من سعر التجار.

وأوضح أن سعر قنطار الدقيق يتزايد يوميًا ورغيف الخبز زنة 75جرامًا يباع بدينار لكل 3 أرغفة، مؤكدًا أن المخابز القادرة على مجاراة الأسعار مستمرة في توفير الخبز.

وحذر مما سماه كارثة بالمنطقة الجنوبية؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف بل وكل السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنهم أوضحوا لرئيس الحكومة كل الظروف التي يمرون بها لتوفير رغيف الخبز منذ أسبوع، وما زالوا ينتظرون ردًا رسميًا مسؤولًا في ظل عجز المواطن عن توفير قوت يومه.