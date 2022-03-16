روسيا – يجب أن تتطور صناعة السينما الروسية بوتائر أعلى مما هو الآن على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا.

أعلنت ذلك الثلاثاء 15 مارس نائب وزير الثقافة الروسية آلا مانيلوفا.

وقالت:” إنها مشكلة في غاية الصعوبة، لكن الحكومة تتفهم مدى أهميتها وتتخذ إجراءات لدعم صناعة السنما وتوظيف أموال إضافية لتطويرها لاحقا، والمقصود بالأمر هو إنتاج الأفلام الروسية التي يجب أن تحل محل الأفلام الغربية في دور السينما والتلفزيون وعلى الإنترنت”.

جاء ذلك على لسانها في اجتماع لجنة الثقافة في مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي).

يذكر أن شركة Warner Bros الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعليقها لعرض فيلم “باتمن” في دور السينما الروسية على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا. وكان يفترض أن يقام العرض الأول لفيلم العنف “باتمن” في 3 مارس الجاري.

أما شركات Sony ،Walt Disney Company Paramountفأعلنت هي كذلك التخلي عن توريد أفلامها إلى روسيا.

المصدر: تاس