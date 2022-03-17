أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه “لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا” واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.
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المصدر : RT