 آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ22 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه “لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا” واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

ميدانيا

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  • وزارة الدفاع: 13 حافلة جديدة تصل روستوف الروسية وتقل حوالي 300 لاجئ من ماريوبول
  • الطوارئ الروسية: إيصال ألفي طن من المساعدات منذ بدء العملية الإنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية
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  • القصف الأوكراني المستمر يحرم سكان دونيتسك من المياه

دوليا

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  • برلماني روسي: تصريحات بايدن حول بوتين ليست مقبولة

  • المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية

  • وزير خارجية أوكرانيا: سأناقش مع تشاووش أوغلو إمكانية مواصلة محادثاتي مع لافروف
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  • روسيا تبدأ إعادة السياح الروس العالقين في دول أخرى وتؤكد أن جميعهم سيتم نقلهم في غضون أسبوعين

  • لافروف: روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا

  • الخارجية الروسية: الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة تخلق لنفسها مشاكل

  • نائب روسي: تمويل الوحدات المتطرفة الأوكرانية يجري من الخارج

  • صحيفة ألمانية تلفق قصة عن لافروف وموسكو تفندها

  • بعد انقطاع بسبب العقوبات.. روسيا تستأنف صادرات الألماس إلى الهند
  • الإرميتاج يعلق نشاط المجلس الاستشاري الدولي
  • الروبل الروسي يتعافى أمام الدولار واليورو
  • أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى الارتفاع
  • هل تؤدي العقوبات لتركيع روسيا أم لاضطراب الاقتصاد العالمي والإضرار بالشعوب؟
  • روسيا تستثمر في تطوير رياضييها بعد حرمانها من استضافة أحداث دولية
  • زاخاروفا: لا توجد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حاليا والغرب يخلق المشاكل لنفسه
  • “POLITICO”: واشنطن سترسل 100 صاروخ مسير من طراز “Switchblade” لأوكرانيا
  • صحيفة صينية تحدد المذنب في الأزمة الأوكرانية وتقول: أيدي الناتو ملطخة بالدماء
  • مباحثات بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا
  • وسائل إعلام: الهند قد تستورد 15 مليون برميل من النفط الخام من روسيا
  • موسكو تدعو واشنطن للتوقف عن التضليل وترويج الأخبار الكاذبة حول ما يحدث في أوكرانيا
  • رئيس وزراء اليابان يقيّم آفاق التعاون الاقتصادي مع روسيا في ظل الظروف الراهنة
  • وزراء خارجية مجموعة السبع يعقدون اجتماعا حول أوكرانيا
  • وسائل إعلام: فرض عقوبات على النفط الروسي قد يعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبي للخطر
  • وسائل إعلام: سرقة 400 سترة واقية من مخصصات دعم أوكرانيا في نيويورك

 

المصدر : RT