اليمن – أفادت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، دفع المزيد من الناس في اليمن نحو التسول.

جاء في بيان صادر عن المدير القطري للمنظمة باليمن فيران بويج، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال بويج: “يجب على العالم ألا ينظر بعيدا بينما اليمن يعاني (..) حتى قبل أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهديد وارداتها تم بالفعل تخفيض أو إغلاق ثلثي برامج المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل”.

وأضاف: “سوء التغذية الذي نراه كل يوم مفجع والمزيد من الناس يتحولون إلى التسول”.

ولفت إلى “أن أولئك الذين كانوا في السابق آمنين وقادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم لم يعد بإمكانهم القيام بذلك فهناك أزمة وقود وأزمة عملة وأزمة صحية (..) البلد على أجهزة الإنعاش”.

ودعا بويج المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ اليمن من خلال التفاوض على السلام، للسماح بالتعافي بالدائم، وفق البيان.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى 17.3 مليونا.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

الأناضول