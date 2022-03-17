ليبيا – ترأس وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال لشؤون الاستخدام علي الضو الاجتماع الأول للجنة الاستخدام المشكلة بقرار من الوزير.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد تم تشكيل اللجنة بالقرار رقم 127 لسنة 2022 عن وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد، الذي نص على توليها منح الموافقات على أذونات الاستجلاب والتعاقد بالداخل للعمالة غير الوطنية في كافة الأنشطة.

وأضاف البيان: إن الاجتماع تناول آلية معالجة طلبات الاستجلاب وفق تسلسل توافق عليه أعضاء اللجنة لتتولى إدارة الإستخدام بديوان الوزارة والمكاتب النوعية المختصة إحالة طلبات الاستجلاب الواردة إليها بعد دراستها وفحص المستندات المصاحبة.

وتابع البيان: إن الهدف من فحص المستندات هو اللتأكد من اتباع الضوابط والشروط الواردة في التشريعات والقرارات الصادرة للجنة المركزية لمراجعتها وإعتمادها بشكل نهائي.