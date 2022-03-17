الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاعا مفاجئا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، بينما كانت تقديرات المحللين تشير إلى انخفاضها، وسط ارتباك في الإمدادات الروسية جرّاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، المستمرة للأسبوع الثالث.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام التجارية ارتفعت بمقدار 4.3 ملايين برميل إلى 415.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس/آذار الجاري، مخالفة بفارق كبير توقعات المحللين بانخفاض بحوالي 1.4 مليون برميل.

وفق البيانات الجديدة، انخفض مخزون الولايات المتحدة من وقود السيارات (البنزين) بمقدار 3.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بأكثر من ضعفي توقعات المحللين بحوالي 1.6 مليون برميل.

وانخفضت المخزونات بمقدار 3.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي وهي عند متوسط خمس سنوات.

وارتفع المخزون الأمريكي من نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض طفيف بأقل من 100 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط استهلاك المصافي بلغ 15.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بارتفاع 224 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.4 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 76 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسية إلى الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن تأثير القرار على سوق الطاقة الأمريكي محدود جدا، إذ لا تتجاوز واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي 7 بالمئة من استهلاكها.

الأناضول