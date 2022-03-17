أفغانستان – تستضيف الأمم المتحدة وحكومات بريطانيا وألمانيا وقطر في 31 مارس المقبل مؤتمرا دوليا للتعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال المكتب في بيان إن “الشعب الأفغاني يواجه انعدام الأمن الغذائي وأزمة سوء التغذية”، محذرا من أن “أولئك الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان سيصلون إلى 23 مليونا في مارس 2022، بعد أن كان 14 مليونا في يوليو 2021”.

وحث رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام، الدول الأعضاء على “البحث بعمق من أجل شعب أفغانستان في هذا الوقت، ومواصلة دعمها السخي لهذه الجهود المنقذة للحياة”، مشيرا إلى أن “95 في المئة من سكان أفغانستان لا يأكلون ما يكفي من الطعام، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة للأسر التي تعولها سيدات”.

المصدر: Tolo news