اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن المشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بحثت على مدار 3 أيام، سبل تجنيب المدنيين آثار النزاع في اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عقب انطلاق مشاورات حول الأزمة اليمنية، برعاية أممية، الاثنين الماضي.

وأفاد البيان: “خلال ثلاثة أيام من النقاشات، بحثت مجموعة من خبراء يمنيين أمنيين وعسكريين وقادة من المجتمع المدني الأولويات للمسار الأمني العسكري، بما فيها الحوكمة الأمنية وتجنيب المدنيين آثار النزاع في ‎اليمن”.

وأضاف أن ذلك “ضمن مشاورات المبعوث الأممي الخاص حول إطار العمل، في العاصمة الأردنية عمان”.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن غروندبرغ في بيان، أن المشاورات ستعرف مشاركة “أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

الأناضول