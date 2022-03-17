ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين إن حماية المستهلك من متطلبات الاستقرار المجتمعي والرفاه والسلم الأهلي والأمن الغذائي وعدم حمايته يرقى إلى مستوى مهددات الأمن الوطني.

الأمين أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه من المهم والضروري تصدي الحكومة والمؤسسات المعنية الى خطر تآكل مرتبات وأي منح أو إعانات للمواطنين (وهي مقدرة) أمام توحش الأسعار وانفلاتها.

وتابع: “لدينا الكثير من النفط والكثير من الغاز ولدينا القليل من الروس المرتزقة العابرين للحدود والخارجين عن القانون والذين لا يعترف بوتين بتبعيتهم لجيشه أو تلقيهم لأوامره، يبدو التوقيت مناسبًا لتصدير الكثير من النفط والغاز بثمن عالٍ وتصدير الفاغنر الروس بأرخص الأقفال”.