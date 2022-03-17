مصر – أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، امس عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات “إف-15”.

وأضاف، خلال جلسة في الكونغرس: “أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق”.

ولم يقدم الجنرال فرانك ماكنزي، أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينغ، التي سيتم تزويد مصر بها.

وتعمل المقاتلة الأمريكية إف-15، متعددة المهام، في جميع الأحوال الجوية، وتصنف بأنها طائرةَ تفوق جوي اعتراضية هجومية.

وطورت الشركة المنتجة عدة أنواع من طائرة إف-15، منها إف-15 أس من ذوات المقعد الواحد، وإف-15 بي ودي من ذوات المقعدين.

وهناك أيضا طراز “إف- 15 إيجل سترايك”، وهي مقاتلة سريعة وبعيدة المدى، تحلق على ارتفاعات عالية، قادرة على تدمير أهداف في الجو أو على الأرض في الليل أو في النهار .

تمتلك المقاتلة الأمريكية مواصفات خاصة، حيث أن طولها يصل لـ 19.43 م، فيما يصل طول الجناح لـ 13.05م ويبلغ ارتفاعها 18.54م، بينما مساحة الجناح تقدر بـ 56.5 م².

المقاتلة الأمريكية لها محرك إف110-جي إي-129، ويصل وزنها الإجمالي إلى حوالي 37000 كجم، وتحلق بسرعة: 2.5 ماخ 2660 كم/س ما يجعلها أسرع مقاتلة حربية في العالم.

وفيما يخص التكلفة، فإنها تقدر بـ80 مليون دولار، في الوقت الذي تصل تكلفة التشغيل إلى 27000 دولار / ساعة.

وتمتلك المقاتلة رشاش واحد عيار 20 مم، و4 صواريخ جو أرض AIM-7 Sparrow، و4 صواريخ جو أرض AGM 130 وصواريخ AGM-65 Maverick، و4 صواريخ جو-جو من طراز AIM-9 Sidewinder، و8 صواريخ من طراز AIM-120 AMRAAM.

المصدر: وكالات