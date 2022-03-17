ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح على المراسلة التي وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن الصراع الليبي بين الأطراف السياسي بتنفيذ المواد وقفل تصدير النفط والذي يستفاد منه من تحقيق العملة الصعبة، لذلك الكل يحاول استخدام الورقة لتحقيق مكاسب له خاصة في هذه الازمة السياسية.

السويح قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الكل يريد التحكم في النفط ويكون له السيطرة على ليبيا وهذا عدم نضج من كل الاطراف.

ورأى أن مجلس الدولة يعمل بمهنية في هذا الأمر، لكنه متروك ما بين المؤسسات التي يفترض عليها العمل بطريقة مهنية. بحسب قوله.

وأضاف: “لا يجب أن تجر المؤسسات وراء الصراع السياسي، ما يحدث من مدة طويلة وانقطاع النفط دائمًا يتكرر وعندما يكون هناك استحقاق سياسي يوظف هذا القطاع لأغراض معينة، والأمر متروك للتفاوض والصراع ما بين المؤسسة الوطنية للنفط والصرف العربي الخارجي والمركزي دائمًا ما تحصل المشاكل ويتم عملية تصفية الحسابات. حتى المؤسسة الوطنية للنفط تتصرف بطريقة منفردة بدون طريقة مؤسساتية”.

أما حول حديث مجلس النواب عن إعداد جدول للميزانية العامة حتى اعتماد قانون للميزانية العامة، أوضح أن هناك جدية من مجلس النواب لمناقشة المشروع وهذا يعتبر أمر جيد لكن يجب مشاركة الحكومة لاقتراح ميزانية جديدة للسنة الحالية ويجب أن يكون هناك اشتراك وفق الاتفاق السياسي، وعلى الحكومة الالتزام بهذا بمشاركة الأطراف الثلاثة، لكن هذا لم يحدث.