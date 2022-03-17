ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن كلمات أعضاء مجلس الأمن بغض النظر عن فعاليتها وترجمتها على الأرض لسياسات يمكن تحقيق ما تدعو إليه الكلمات، معتقدًا أنها واضحة في أن ما قام به عقيلة صالح وتشكيل حكومة موازية كانت قفزة في الهواء وخطوة في اتجاه إنشاء حكومة موازية وانقسام آخر يهدد كل العملية السياسية في ليبيا.

الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأعضاء مجلس الأمن تحدثوا عن تأثير ذلك على نتائج وقف إطلاق النار و5+5، وتركيزهم على 2 مليون و800 ألف ليبي ينتظرون الانتخابات، وأنه يجب تمهيد الطريق أمام هذه الانتخابات ودعم مبادرة ستيفاني ويليامز لإجراء قاعده أو تشكيل قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد على أن جميع الكلمات كانت في نفس الاتجاه، ولم يكن هناك أي كلمة معاكسة لهذا الاتجاه، بغض النظر عن الموقف الروسي الذي في أضعف حالاته اليوم.

وأضاف: “لسنا في مجال استصدار قرارات من مجلس الامن كي نعول على المجلس، ولكن مواقف الدول الكبرى مهم في تحريك عجلة المسار السياسي الليبي، المشكلة لم تعد في الأطراف الليبية وفي الأطراف التي تعرقل المسار السياسي؛ لأنها تعتبر أدوات للنظام المصري الذي يصر على هذه الخطوات وكل الطبخة التي حدثت، حدثت في مصر بإشراف مخابراتها حتى السفير الأميركي ذهب لمصر لإقناعهم في كف اليد وعدم الاستمرار في تحريك عقيلة صالح وما يخطط له”.

ونوّه إلى أن النظام المصري لن يوافق على الانتخابات إلا إذا كان مشاركًا في تشكيل وضمان مخرجاتها، منوهًا إلى أن العقبة التي تواجه الليبيين في طرف ليبي تستعمله النظام المصري لعرقلة النظام السياسي، بحسب زعمه.

كما تابع: “البرلمان عندما انتخب في 2014 انتهى نهاية 2015، إضفاء صبغة أن هذا البرلمان وعقيلة الممثل الشرعي للشعب الليبي بعيد عن الواقع والحقيقة. الشخصيات التي تتمسك بها مصر؛ لأنها أدوات والكل يعلم أنهم يقضون وقت في القاهرة أكثر مما يقضونه في طرابلس وطبرق، لا نهين الشعب الليبي بل من يغتصبون السلطة ويمنعون الليبيين من الاختيار لا نقول أننا نمثل إرادة الشعب الليبي وما نطالب به إرجاع الحق للشعب الليبي لينتخب ولا يمكن لدولة جارة كمصر يربطنا بها تاريخ ومستقبل أن تتعسر في فرض أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، الرئاسية يجب أن يمنع فلان وفلان ويسمح فلان وفلان؛ لذلك هذه عبارة عن تدخل سافر وعرقلة وأضرار بالعلاقة التاريخية ما بين الشعبين ولا هذا لا نتمناه”.

واستطرد حديثه: “نحن لا نوزع الاتهامات وتدخل مصر ثابت في تقارير الأمم المتحدة 2014، العسكري السياسي والاقتصادي، لا نتهم النظام المصري دون إثبات. السيسي أعلن عند زيارته للسعودية أنه يدعم البرلمان وقراراته وما ينتج عنه من قرارات، وهذا غير متفق عليه من الليبيين، 2 مليون و800 ليبي سحبوا بطاقاتهم الانتخابية؛ لأنهم يريدون انتخابات والبرلمان الذي تحركه مصر هو من أوقفها! الموقف المصري داعم لاحد أطراف الصراع ويحركه لأغراض سياسية معينة”.

ولفت إلى أن كل دول العالم باستثناء روسيا ومصر أيدت خطة ستيفاني لتشكيل لجنة من 6-6 لإعداد قاعدة دستورية في غضون 15 يومًا، وأركز على الموعد كي لا يميع بعض الأطراف المدة ويطيلوها للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات هذا الصيف والموقف المصري ما زال متعنت ويبدو أن هناك قبولًا مبدئي بتسمية 6 أعضاء وأكثر من عقيلة لكن ستتفاجؤون أن مصر تريد احتضان الاجتماعات هذه، بحسب قوله.

وأوضح أن الخطة (ب) تشكيل لجنة فنية وتجاوز المجلسين واستصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون لإجراء انتخابات وهذا نهاية المطاف وكل المؤشرات تدل أن الخطة (ب) جاهزة ولن يتوقفوا عند تمييع وعرقلة عقيلة صالح.

وفي الختام رأى أن الأكثر جدوى من العقوبات تجاوز المعرقلين والذهاب بالخطط البديلة، منوهًا إلى أن أي عملية انتخابات قادمة ستزول فيها المعوقات وتتلاشى الشخصيات التي لا يتشرف الليبيين أنها تمثلهم، بحسب قوله.