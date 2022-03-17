ليبيا- تطرق تقرير تحليلي إلى من من عبر عنهم بمن يرغبون في تأجيل لحظة المصالحة الشاملة واستعادة ليبيا سيادتها على مواردها في ظل التطورات السياسية الحالية.

التقرير الذي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالمستعد لفعل كل ما هو ممكن لمواصلة ممارسة السلطة على أنه “ديكتاتور محتمل” يستخدم يدًا من حديد في قفاز طفل.

وأضاف التقرير: إن الدبيبة الذي تحوم الشكوك بشأن منحه رشى لأعضاء في ملتقى الحوار السياسي لانتخابه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال يتصرف بهذا الشكل أكثر من كونه رجل أعمال مغامر، فهو لا يمثل زعيمًا سياسيًا يعرف حدوده ويفهم كيفية التعامل مع الحقائق السياسية.

وتابع التقرير: إن الدبيبة أحاط نفسه بفريق من محترفي العلاقات العامة ممن أتقنوا خطاب النخب السياسية الغربية ويخبرونهم بما يريدون سماعه متهما المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بعرقلة قرارات مجلس النواب وخطوات رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا.

وبين التقرير أن هذا التصرف من ويليامز تدعم طموحات الدبيبة بالبقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المؤمل إجراؤها في يونيو المقبل، رغم أنها لن تتم على الأرجح، مشيرًا إلى سعيها لبناء توافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري وممارسة وصايتها على المشهد السياسي في البلاد.

وأكد التقرير أن ويليامز لا تريد حل الأزمة الليبية من خلال العملية الانتخابية وتحقيق المصالحة الوطنية بدعم من السفارة الأميركية في جميع التحركات والمواقف التي تتخذها، ما يعني مواجهة خطة لإدامة الصراع الليبي بما يخدم مصالح المستفيدين منه بطريقة ما.

وأوضح التقرير أن الدبيبة هو السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأنه أراد أن يفرض نفسه مرشحًا رئاسيًا من دون أي منافس جاد ولم يدخر جهدًا في السيطرة على العملية الانتخابية بمد يده إلى مفوضية الانتخابات والقضاء والإعلام.

وأضاف التقرير: إن الدبيبة حاول استغلال موارد الدولة للترويج لمسعاه الشخصي وتوزيع الوعود في كل مكان ومحاولة إغراء كل الأحزاب والطبقات والمجموعات العرقية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن السعي لعرقلة المرشح الرئاسي ذي الشعبية الكبيرة سيف الإسلام القذافي فهو لا يريد أي منافس مهم له.

وتابع التقرير: إن المطلوب الآن هو وجود ضمانات لتحقيق الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقبول بنتائجها وقدرة السلطة المنبثقة عنها بمد سلطاتها على كامل التراب الليبي مع تعهد جميع اللاعبين السياسيين مسبقًا بقبول نتائج الاقتراع مهما كانت.

وأضاف التقرير: إن أي شيء أقل من هذا يمثل مجرد تمرين عديم الجدوى ومضيعة للوقت ولن يسمح هذا إلا لمن هم في السلطة بالاستمرار في ممارسة لعبة الفساد والابتزاز وإهدار المال العام، فيما تمثل محاولات فرض بقاء حكومة تصريف الأعمال مؤامرة ضد ليبيا والليبيين.

وتابع التقرير: إن القائمين على المؤامرة هم أولئك الذين سيستفيدون من عدم التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومن يرغبون في تأجيل لحظة المصالحة الشاملة واستعادة الدولة لسيادتها على مواردها وسط تنافس بين القوى الأجنبية التي تطمح إلى ثروات مثل النفط والغاز والأموال المجمدة وعقود إعادة الإعمار.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن القائمين على محاولات منع باشاآغا من تولي مقاليد السلطة هم بعض الأطراف وخاصة القوى الخارجية الغربية، فهم لا يريدون أن يحكم ليبيا زعيم قوي قادر على اتخاذ القرارات اللازمة لتوحيد الليبيين ضمن خطة وطنية متكاملة تحمي البلاد من التدخلات من أي اتجاه.

ترجمة المرصد – خاص