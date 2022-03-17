الولايات المتحدة – انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات، امس لتواصل التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، بالإضافة إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء اليوم، لمناقشة السياسة النقدية في ظل تسارع معدل التضخم الأمريكي، والذي من المرجح أن يشهد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018.

وعند الساعة (9:42 ت.غ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.37 بالمئة أو 7.1 دولارات، لتتداول عند 1922.6 دولاراً للأوقية.

في المقابل، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.24 بالمئة أو 4.52 دولارات، لتسجل 1922 دولارا للأوقية، وكانت الأسعار سجلت أدنى مستوى في أسبوعين.

في الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.46 بالمئة عند 98.612.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

الأناضول