ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن حاجة أوروبا للغاز والنفط قد يدفعها للضغط من أجل سرعة إيجاد حل للأزمة في ليبيا، فالأمور السياسية والأمنية قد تقف حائلًا دون تحقيق رغبة أوروبا تحقيق الاستفادة القصوى من النفط والغاز.

الفيتوري نوّه إلى أن العالم لن يسمح بوقف النفط، وقد ينعكس هذا على تحسين أحوال قطاع النفط الذي يحتاج إلى عمليات صيانة للمصافي واستكشاف حقول جديدة.

يذكر أن تقريرًا للبنك الدولي توقع أن الاقتصاد الليبي قد يشهد تحسنًا في مستوى النمو والمداخيل حال تم زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا.