مصر – بحث رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ورئيس هيئة الأركان المصرية الفريق أسامة عسكر ، الأربعاء، سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الحسين مع عسكر بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية بالقاهرة ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية السودانية المصرية، وفق بيان للجيش السوداني اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان، أن اللقاء “بحث عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون بين البلدين”.

وأضاف أن “الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة السودانية المصرية تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الحسين، وفق ما نقل عنه البيان، على “ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار المنطقة”.

وأشار إلى “توافق الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة تحقق مصالح البلدين”.

بدوره أكد عسكر بحسب ذات المصدر، على “تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين”.

وأعرب عسكر عن “تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كافة المجالات بين البلدين”، موضحا أن “ما اتفق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار” (دون تفاصيل).

وبوتيرة متسارعة، تتطور العلاقات العسكرية بين السودان ومصر فيما يشبه الشراكة بين جارتين تواجهان تحديات إقليمية متشابهة، أبرزها سد “النهضة” الإثيوبي، على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

وفي مايو / أيار 2021 أجرى البلدان تدريبات عسكرية ” حماة النيل” بمشاركة قوات برية وجوية، بعد فترة قصيرة من تدريبات عسكرية جوية مشتركة، كانت الأولى بين البلدين تحت مسمى ” نسور النيل 2″.

وفي مارس/ آذار2021 وقعت كل من مصر والسودان، اتفاقية عسكرية في الخرطوم، أكد خلالها البلدين أنهما يواجهان تهديدات مشتركة.

الأناضول