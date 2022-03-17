سوريا – أعرب “المجلس العربي”، الخميس، عن دعمه الكامل “لحق الشعب السوري في تقرير المصير”، بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة السورية.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه أقدم على قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.

وقال المجلس، الذي يرأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في بيان، إن ذكرى الثورة تمر “في ظل انهيار متواصل لأوضاع الشعب السوري المعيشية والاقتصادية والأمنية”.

وأضاف: “تمر هذه الذكرى، والملايين من السوريين مشتتين بين الملاجئ والمهاجر والسجون، إضافة لمئات آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى من ذوي الإعاقة من الذين تعرضوا لأخطر وأقذر حرب إبادة خلال العقود الماضية”.

وتابع: “يعبر المجلس العربي عن دعمه الكامل لحق الشعب السوري في تقرير المصير، والتخلص من الدكتاتورية، وفي الحرية والكرامة والسيادة”.

ودعا السوريين، إلى “التمسك بثوابت ثورتهم وقيمها الخالدة”.

كما دعا المجتمع الدولي “لإنهاء أزمة اللاجئين وتمكين كل السوريين إلى العودة لمدنهم وديارهم دون خشية أي تنكيل أو انتقام”.

و”المجلس العربي”، منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات “الربيع العربي” وترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.

وتم تأسيس المجلس في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ فروع له في عدة دول.

الأناضول