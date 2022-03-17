ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن التدخلات الألمانية هي مكملة لكل ما تقرره الولايات المتحدة من خلال سفيرها ومستشارة الأمين العام الأمريكية الأصل ستيفاني وليامز، مشيرًا إلى أنها لن تأتي بأي جديد.

المرعاش أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن مجلس الأمن الدولي ليس مؤهلًا في هذا التوقيت وتزامنًا مع الأزمة الأوكرانية لاتخاذ أي قرارات حاسمة في الأزمة الليبية، خصوصًا مع الانقسامات “الحادة والخطيرة” داخل المجلس بين روسيا من جهة والدول الغربية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية ستلقي بظلالها على الملف الليبي الذي يتجه إلى المراوحة في مكانه، ما يؤهل ستيفاني وليامز لإدارة الأزمة دون أي حل في الأفق.

وشدد على أن ما يعول عليه في إحداث تغييرات على الأزمة الليبية هو تحرك القوى الوطنية لإنقاذ البلاد من الهيمنة الأجنبية، وبدء تحرير العاصمة طرابلس من هيمنة المليشيات التي أصبحت أداة النفوذ الأجنبي لاستمرار حالة الفوضى.

كما أكد أن التوقيت الحالي هو الأفضل لتخليص طرابلس من هيمنة حكومة الدبيبة والمليشيات الموالية لها.