ليبيا – اجتمع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برفقة نائبه الأول مسعود عبيد مع اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس، فقد تمحور الاجتماع حول مناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب.

وأضاف البيان أنه تم النظر في كل العقبات الممكن وقوعها التي قد تعترض عمل اللجنتين وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.