ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي اجتماعًا موسعًا مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بحضور أممي وأوروبي.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء السفراء يمثلون الدول الداعمة للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد، فيما حضر معهم المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وتابع البيان: إن سفراء بريطانيا ومصر وإيطاليا وقطر واليونان والمغرب والجزائر والولايات المتحدة وألمانيا وتونس وتركيا والكونغو وإسبانيا وفرنسا ومالطا وروسيا وهولندا والإمارات شاركوا في الاجتماع وبعضهم حضوريًا، والآخرين عبر قنية التواصل المرئي.

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وأضاف البيان: إن الاجتماع بحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية وإنجاح المصالحة الوطنية ومعالجة حالة الانسداد السياسي بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف المليون من الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين.

وأوضح البيان أن هذا يتم من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع لتحقيق الاستقرار في البلاد فيما استعرض المجتمعون مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية انطلاقًا من مخرجات الحوار السياسي وعبر مؤتمري برلين 1 و2 وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية.

وجدد المنفي دعم الرئاسي لويليامز؛ لأن الحل في ليبيا سياسي وليس قانوني بداية من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو لأي صدام مسلح، فهو يمثل وحدة ليبيا وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.

وأشادت ويليامز بعمل الرئاسي طيلة الفترة الماضية ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرة عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة وتأييدها لما جاء في حديث المنفي واللافي بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة.

وشددت ويليامز على ضرورة استمرار عمل الرئاسي مع لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيما دعم السفراء خطوات المجلس لتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على ملف المصالحة مع الترحيب بمبادرة ويليامز.