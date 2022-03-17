هذه المحبّة لمست قلب شاهين الذي نوّه بتصريحات صحافية بطيبة وكرم أهل العراق.

وأشار إلى أنه شعر بالأمن والأمان، ولم يلمس شيئًا من المآسي والتهويلات التي سمع عنها في الإعلام والناس قبل زيارته. فهو جال في أماكن عديدة من دون حماية.

وأشاد شاهين بالأسواق العراقية التي تعجّ بالطاقة الإيجابية والحياة، لافتًا إلى أنه تعرّف إلى فنانين وصحافيين عراقيين كثر. وبالطبع، تخلّلت جولته زيارة إلى مسرح الرشيد الشهير.

هذا وأكّد أنه سيكون حاضرًا في مهرجان بابل قريبًا.

وتداول محبو شاهين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من جولاته وأبرزها، صورة من قهوة رضا علوان في الكرادة برفقة كلّ من الصحافيين مصطفى فحص، ناجي عميل وعلي السراي.

بالإضافة إلى صور أخرى من ساحة التحرير وشارع المتنبي.

من جهته، نشر شاهين على حسابه عبر “انستغرام” صورة له من العاصمة بغداد، علّق عليها بالقول: ” العراق وما ادراكم ما العراق”.

وتجدر الإشارة إلى أن التطور الذي شهدته بلاد الرافدين خلال السنوات الماضية، جعلها محط أنظار الكثير من السواح العرب والأجانب.

يذكر أن مسلسل “الهيبة” الشهير، قد عرضت مواسمه الخمسة على شاشة السومرية حيث حقّق نسبة مشاهدة عالية جدًّا.

شاهين الذي اشتهر بأدائه الحرفيّ والرائع لدور “شاهين شيخ الجبل” في المسلسل، جال في مدن الأنبار وأسواقها حيث استقبله المواطنون بحفاوة وأعربوا عن مدى تأثرهم وإعجابهم بدوره.ولم يتوان شاهين لحظة عن أخذ صور تذكاريّة معهم وتبادل الأحاديث الودية والطريفة.