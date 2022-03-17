المغرب – أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، قائمة “أسود الأطلس” التي ستخوض مباراتين ضد الكونغو الديمقراطية، في المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.

ويواجه المنتخب المغربي مضيفه الكونغولي ذهابا في الـ25 من الشهر الجاري، على أن تتجدد مواجهتهما إيابا في الدار البيضاء، في الـ29 من الشهر ذاته.

وسيتأهل المتفوق في مجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العالم الحالي.

وضمت قائمة المنتخب المغربي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، 26 لاعبا، وشهدت تواجد جناح نادي برشلونة، عبدالصمد الزلزولي، للمرة الأولى في تشكيلة “الأسود”.

في المقابل، غاب كل من صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، والظهير الأيمن لنادي أياكس، نصير مزراوي، عن التشكيلة، لرفضهما المشاركة مع المنتخب المغربي في ظل خلافهما مع المدرب خليلوزيتش.

كما غاب عن القائمة، مهاجم الاتحاد السعودي، عبد الرزاق حمد الله، لعدم استدعائه.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي، أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، أدم ماسينا، عطية الله، سامي مايي، سفيان أمرابط، سليم آملاح، عمران لوزا، إلياس شاعر، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، منير الحدادي، سفيان بوفال، سفيان عكوش، جواد يميق، سفيان شاكلا ، فيصل فجر، يحيى جبران، عز الدين أوناحي، ريان مايي، طارق تسيودالي، عبدالصمد الزلزولي.

المصدر: RT